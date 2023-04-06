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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже 129 игр АПЛ, лидируя в счёте к перерыву

06 Апреля 2023 • 06:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Брентфорд
окончен

В отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Брентфорд», и единственный гол в этой встрече был забит еще до перерыва игры - отличился Маркус Рэшфорд, который уже в десятый раз в нынешнем сезоне забил победный гол в матче АПЛ.

Уйдя на перерыв лидером, «Манчестер Юнайтед» удержал победу. Как оказалось, «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в матче английской Премьер-лиги, если лидирует к перерыву, уже 129 игр. В последний раз такое несчастье случилось 21 сентября 2014 года, когда клуб уступил «Лестеру» со счетом 3:5, хотя и был впереди после первого тайма. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд
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06:29 · Англия. Премьер-лига
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