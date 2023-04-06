Жоэлинтон: «Большая победа»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Вест Хэм» крупно проиграл дома «Ньюкаслу» - 1:5. Два мяча в составе «сорок» забил бразильский нападающий Жоэлинтон. После игры он поделился своими впечатлениями от успехов.

- Большая победа. Хорошо играла вся команда. Очень хорошо начали, потом чуть сбавили. Но второй тайм снова удалось начать хорошо. Я очень доволен. Пять голов - это прекрасно, хотя мы настраивались на непростой матч, - цитирует слова Жоэлинтона BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ньюкасл» сыграет против «Брентфорда».