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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жоэлинтон: «Большая победа»

06 Апреля 2023 • 05:38 Комментировать
Вест Хэм
1:5
Ньюкасл
окончен

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Вест Хэм» крупно проиграл дома «Ньюкаслу» - 1:5. Два мяча в составе «сорок» забил бразильский нападающий Жоэлинтон. После игры он поделился своими впечатлениями от успехов.

- Большая победа. Хорошо играла вся команда. Очень хорошо начали, потом чуть сбавили. Но второй тайм снова удалось начать хорошо. Я очень доволен. Пять голов - это прекрасно, хотя мы настраивались на непростой матч, - цитирует слова Жоэлинтона BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ньюкасл» сыграет против «Брентфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм Жоэлинтон
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