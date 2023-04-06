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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уже повторил прошлый сезон по количеству побед

06 Апреля 2023 • 05:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Брентфорд
окончен

В отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Брентфорд», забив тому мяч усилиями Маркуса Рэшфорда. Как оказалось, это была шестнадцатая победа клуба в текущем сезоне - и по этому показателю «Манчестер Юнайтед» настиг самого себя образца прошлого сезона, но по итогам всего чемпионата.

За весь сезон 2021/2022 «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь шестнадцать матчей в чемпионате - и сейчас, за десять туров до окончания нынешнего сезона, уже повторил это количество. Еще пять раз команда сыграла вничью, а проиграла семь матчей - то есть ровно один из четырех. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд
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