«Манчестер Юнайтед» уже повторил прошлый сезон по количеству побед

В отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Брентфорд», забив тому мяч усилиями Маркуса Рэшфорда. Как оказалось, это была шестнадцатая победа клуба в текущем сезоне - и по этому показателю «Манчестер Юнайтед» настиг самого себя образца прошлого сезона, но по итогам всего чемпионата.

За весь сезон 2021/2022 «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь шестнадцать матчей в чемпионате - и сейчас, за десять туров до окончания нынешнего сезона, уже повторил это количество. Еще пять раз команда сыграла вничью, а проиграла семь матчей - то есть ровно один из четырех.