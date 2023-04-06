Рэшфорд повторил достижение Руни

В отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Брентфорд», забив тому мяч усилиями Маркуса Рэшфорда. Как оказалось, удачливый нападающий уже в десятый раз в текущем сезоне записал на свой счет победный гол. Это лучший результат в клубе со времен Уэйна Руни в сезоне 2009/2010 - тогда он также забил десять победных голов.

И другой аспект статистики - девятнадцать голов Маркуса Рэшфорда на «Олд Траффорде» в текущем сезоне во всех турнирах. Это также лучший результат в «Манчестер Юнайтед» с 2012 года, в исполнении все того же Уэйна Руни.