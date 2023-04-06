Боуэн: «Постыдное выступление»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Вест Хэм» крупно проиграл дома «Ньюкаслу» - 1:5. События матча прокомментировал Джаррод Боуэн, крайний полузащитник лондонского клуба. Ему стыдно за такое выступление.

- Мы хорошо начали, но затем пропустили два нелепых гола, и это было как самому себе выстрелить в ногу. В нашем положении это просто недопустимо. Это постыдное выступление, если называть вещи своими именами. Это больно. Остается надеяться, что в субботу дела пойдут лучше, у нас новый матч, - цитирует слова Боуэна BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Вест Хэм» сыграет против «Фулхэма».