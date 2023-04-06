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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау: «Странный счёт»

06 Апреля 2023 • 02:51 Комментировать
Вест Хэм
1:5
Ньюкасл
окончен

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Вест Хэм» крупно проиграл дома «Ньюкаслу» - 1:5. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что счет на самом деле не отражает события, которые происходили на поле. По его словам, соперник не заслуживал такого крупного поражения.

- Мне кажется, это был достаточно равный матч, счет нахожу странным. Он мог быть совсем другим, нам чуть повезло. Но когда мы переходили на повышенные передачи, то игра действительно смотрелась хорошо. Это был прекрасный вечер, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем матче «Ньюкасл» сыграет против «Брентфорда». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм Эдди Хау
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