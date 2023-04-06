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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес: «Были большие ошибки»

06 Апреля 2023 • 02:44 Комментировать
Вест Хэм
1:5
Ньюкасл
окончен

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Вест Хэм» крупно проиграл дома «Ньюкаслу» - 1:5. Шотландский наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает исход матча заслуженным, но он не согласен с таким крупным счетом. Лишь один раз в истории английского чемпионата Мойес потерпел более крупное домашнее поражение - в 2009 году у руля «Эвертона», его клуб тогда проиграл «Арсеналу» 1:6.

- Я не уверен, что счет должен был быть таким крупным, это произошло из-за больших индивидуальных ошибок. Мы гарантировали сопернику голы еще до перерыва, а сами забить не смогли. В нашей игре были вещи, которые мне понравились, мы атаковали острее, чем в игре с «Саутгемптоном», но не смогли нормально защищаться, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет на выезде с «Фулхэмом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм Дэвид Мойес
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