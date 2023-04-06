Райс: «Самые глупые голы на моей памяти»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Вест Хэм» крупно проиграл дома «Ньюкаслу» - 1:5. События игры прокомментировал капитан клуба Деклан Райс.

- Это трудно принять, мы получили пять голов. Матч был странным, мы проигрывали 0:2, но была уверенность в том, что можно все исправить, казалось, пошло на лад, но гол в начале второй половины игры нас добил. С тех пор, как я выступаю в «Вест Хэме», мы не получали столь глупых и обидных голов, - цитирует слова Райса BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет на выезде с «Фулхэмом».