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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томас Франк: «Мы стали очень амбициозными»

06 Апреля 2023 • 02:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Брентфорд
окончен

В отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Маркуса Рэшфорда переиграл «Брентфорд». Наставник гостей Томас Франк прокомментировал итоги игры.

- То, что я разочарован тем, что мы ничего не получили в этой игре - свидетельство того, как далеко мы зашли и сколь стали амбициозными. В первом тайме мы не действовали хорошо на мячах, он был не лучшим. Во втором тайме мы стали агрессивнее. Жаль, что не получили ничего, но, с другой стороны, это «Манчестер Юнайтед». Сумасшествие! - цитирует слова Франка BBC Sport.

В следующем туре «Брентфорд» сыграет с «Ньюкаслом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Томас Франк
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