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«Челси» связался с Конте

06 Апреля 2023 • 01:49 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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08.04 17:00

Антонио Конте – ещё один кандидат на должность нового постоянного тренера «Челси».

Совсем недавно итальянец покинул «Тоттенхэм», в котором работал с ноября 2021 года. «Челси», отправивший в отставку Грэма Поттера, близок к назначению Фрэнка Лэмпарда на пост временного наставника до конца сезона, после чего его место займёт постоянный рулевой. Как сообщает журналист Мигель Дилейни, боссы «Челси» уже связались с представителями Антонио Конте. В лондонском клубе считают, итальянца прирождённым победителем, который сможет справиться с управлением большим по численности составом команды.

Напомним, что Антонио Конте уже возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год.

Основными кандидатами на пост считаются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Конте
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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