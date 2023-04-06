«Челси» связался с Конте

Антонио Конте – ещё один кандидат на должность нового постоянного тренера «Челси».

Совсем недавно итальянец покинул «Тоттенхэм», в котором работал с ноября 2021 года. «Челси», отправивший в отставку Грэма Поттера, близок к назначению Фрэнка Лэмпарда на пост временного наставника до конца сезона, после чего его место займёт постоянный рулевой. Как сообщает журналист Мигель Дилейни, боссы «Челси» уже связались с представителями Антонио Конте. В лондонском клубе считают, итальянца прирождённым победителем, который сможет справиться с управлением большим по численности составом команды.

Напомним, что Антонио Конте уже возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год.

Основными кандидатами на пост считаются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике.