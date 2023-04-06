Тен Хаг прокомментировал игру Рэшфорда

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о выступлении Маркуса Рэшфорда в матче с «Брентфордом».

Точный удар форварда принёс победу «красным дьяволам» (1:0) в матче Английской премьер-лиги.

«Отличное завершение атаки. Маркус снова проявил себя, он в отличной форме, и я очень надеюсь, что ему удастся сохранять этот уровень до конца сезона. Нужно поддерживать предельный уровень энергии и концентрации – и тогда у него всё получится», – цитирует BBC главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В активе Маркуса Рэшфорда 27 забитых мячей в 46 матчах текущего сезона во всех соревнованиях.