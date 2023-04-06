Рэшфорд повторил достижение Руни, забив очередной победный гол в АПЛ

Точный удар Маркуса Рэшфорда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Брентфордом» в матче Английской премьер-лиги (1:0).

Форвард «красных дьяволов» отличился на 27-й минуте встречи, в десятый раз забив победный гол команды в нынешнем розыгрыше чемпионата. Согласно информации Opta, последним игроком «Манчестер Юнайтед», достигшим этой отметки, был лучший бомбардир в истории клуба Уэйн Руни – те же десять победных голов в сезоне 2009/10.

Маркус Рэшфорд занимает четвёртое место в бомбардирской гонке АПЛ-2022/23 с 15 забитыми мячами. Выше 25-летнего англичанина располагаются только Эрлинг Холанн, Гарри Кейн и Айвен Тони.