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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд повторил достижение Руни, забив очередной победный гол в АПЛ

06 Апреля 2023 • 00:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Брентфорд
окончен

Точный удар Маркуса Рэшфорда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Брентфордом» в матче Английской премьер-лиги (1:0).

Форвард «красных дьяволов» отличился на 27-й минуте встречи, в десятый раз забив победный гол команды в нынешнем розыгрыше чемпионата. Согласно информации Opta, последним игроком «Манчестер Юнайтед», достигшим этой отметки, был лучший бомбардир в истории клуба Уэйн Руни – те же десять победных голов в сезоне 2009/10.

Маркус Рэшфорд занимает четвёртое место в бомбардирской гонке АПЛ-2022/23 с 15 забитыми мячами. Выше 25-летнего англичанина располагаются только Эрлинг Холанн, Гарри Кейн и Айвен Тони.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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