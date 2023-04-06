Тен Хаг оценил уровень игры «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил свою команду после победы над «Брентфордом» в рамках Премьер-лиги (1:0).

Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Маркус Рэшфорд.

«Мы сыграли очень хорошо, что в особенности касается первого тайма. Во второй половине было много борьбы. Трудно проявлять себя на высоком уровне, когда тебе противостоит такой сильный соперник, как «Брентфорд», но сегодня нам удалось проявить страсть и желание. Первый гол всегда очень важен, он облегчает задачу – сегодня это имело ключевое значение», – приводит BBC слова нидерландского специалиста.