Рэшфорд – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Финиш в топ-4 – наша цель»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд побеседовал с журналистами после победы над «Брентфордом» (1:0).

Гол 25-летнего англичанина, забитый на 27-й минуте встречи Премьер-лиги, принёс «красным дьяволам» три очка и позволил вернуться на четвёртую строчку в турнирной таблице.

«Настал решающий этап сезона, когда каждая игра имеет огромную значимость. Мы очень рады победе. Невозможно показывать свои лучшие качества в каждом матче, но мы должны продолжать развитие и не опускаться ниже заданного стандарта.

Наша цель – набрать как можно больше очков и финишировать в топ-4. Мы должны сделать всё, чтобы преуспеть в оставшихся встречах», – цитирует BBC Рэшфорда.