«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач, забив единственный гол в ворота «Брентфорда»

«Манчестер Юнайтед» после трёх неудачных матчей в Премьер-лиге принимал «Брентфорд». «Красные дьяволы» не феерили сегодня, но с другой стороны не оставили сопернику много шансов на успех. Скотт Мактоминай в касание метров с 15 едва не попал в цель, а вскоре «МЮ» повел. Вторая волна атаки после розыгрыша углового, и после скидки головой от Марселя Забитцера Маркус Рэшфорд метров с пяти не промахнулся. Давид де Хеа мог привезти гол на ровном месте, при выносе мяча попал в Айвена Тони, и мяч едва не оказался в углу ворот. Второй тайм в целом был без суперопасных моментов.

1:0, «МЮ» вернулся в зону Лиги чемпионов и уступает «Ньюкаслу» третье место по доппоказателям.