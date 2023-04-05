«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач, забив единственный гол в ворота «Брентфорда»

«Манчестер Юнайтед» после трёх неудачных матчей в Премьер-лиге принимал «Брентфорд». «Красные дьяволы» не феерили сегодня, но с другой стороны не оставили сопернику много шансов на успех. Скотт Мактоминай в касание метров с 15 едва не попал в цель, а вскоре «МЮ» повел. Вторая волна атаки после розыгрыша углового, и после скидки головой от Марселя Забитцера Маркус Рэшфорд метров с пяти не промахнулся. Давид де Хеа мог привезти гол на ровном месте, при выносе мяча попал в Айвена Тони, и мяч едва не оказался в углу ворот. Второй тайм в целом был без суперопасных моментов.
1:0, «МЮ» вернулся в зону Лиги чемпионов и уступает «Ньюкаслу» третье место по доппоказателям.
Протокол игры
|(1:0) Рэшфорд Маркус27'
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Варан Рафаэль•Мартинес Лисандро•Шоу Люк 24'37' (Маласиа Тирелл (37') •Мактоминай Скотт• 42'Забитцер Марсель71' (Марсьяль Антони (71') •Антони86' (Линделоф Виктор (86') •Фернандеш Бруну• 59'Санчо Джедон71' (Фред Сантос (71') •Рэшфорд Маркус
Райя Давид•Янссон Понтус•Пиннок Итан•Ми Бен•Расмуссен Мадс75' (Висса Йоан (75') •Генри Рико•Дамсгор Миккель 50'62' (Шаде Кевин (62') •Норгор Кристиан 61'75' (Хикки Аарон (75') •Йенсен Матиас62' (Баптист Шендон (62') •Мбеумо Брайан62' (Дасилва Джош (62') •Тони Айвен
05 апреля. Стадион "Олд Траффорд".
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