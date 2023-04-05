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«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач, забив единственный гол в ворота «Брентфорда»

05 Апреля 2023 • 23:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Брентфорд
окончен

«Манчестер Юнайтед» после трёх неудачных матчей в Премьер-лиге принимал «Брентфорд». «Красные дьяволы» не феерили сегодня, но с другой стороны не оставили сопернику много шансов на успех. Скотт Мактоминай в касание метров с 15 едва не попал в цель, а вскоре «МЮ» повел. Вторая волна атаки после розыгрыша углового, и после скидки головой от Марселя Забитцера Маркус Рэшфорд метров с пяти не промахнулся. Давид де Хеа мог привезти гол на ровном месте, при выносе мяча попал в Айвена Тони, и мяч едва не оказался в углу ворот. Второй тайм в целом был без суперопасных моментов.

1:0, «МЮ» вернулся в зону Лиги чемпионов и уступает «Ньюкаслу» третье место по доппоказателям.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:0Брентфорд
(1:0) Рэшфорд Маркус27'  
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльМартинес ЛисандроШоу Люк  24' 37' (Маласиа Тирелл ( 37') Мактоминай Скотт  42'Забитцер Марсель 71' (Марсьяль Антони ( 71') Антони 86' (Линделоф Виктор ( 86') Фернандеш Бруну  59'Санчо Джедон 71' (Фред Сантос ( 71') Рэшфорд Маркус
Запасные: Вегхорст ВаутМагуайр ГарриПельистри ФакундоУан-Биссака АаронБатлэнд Джек
Райя ДавидЯнссон ПонтусПиннок ИтанМи БенРасмуссен Мадс 75' (Висса Йоан ( 75') Генри РикоДамсгор Миккель  50' 62' (Шаде Кевин ( 62') Норгор Кристиан  61' 75' (Хикки Аарон ( 75') Йенсен Матиас 62' (Баптист Шендон ( 62') Мбеумо Брайан 62' (Дасилва Джош ( 62') Тони Айвен
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаСтевенс ФинлиСтракоша ТомасГоддос Саман
05 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

 

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