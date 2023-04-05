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«Вест Хэм» пропустил пять голов от «Ньюкасла»

05 Апреля 2023 • 23:58 Комментировать
Вест Хэм
1:5
Ньюкасл
окончен

В среду «Вест Хэм» и «Ньюкасл» провели отложенный матч седьмого тура Премьер-лиги. Гости достаточно легко победили, забив целую сетку мячей. Хотя началось всё с выстрела Джаррода Боуэна в штангу уже на первой минуте. Ряд подач после стандарта у гостей, и Каллум Уилсон ударом головой открыл счет. Тут же Жоэлинтон оказался сам перед воротами, обвел голкипера и покатил в цель. Хозяева отыграли один гол после подачи углового, вратарь провалился на выходе, и Курт Зума головой вколотил мяч в мишень. Только возобновилась игра, как гости наказали противника за ляп в обороне, и Уилсона вывели на пустые ворота. В концовке Лукаш Фабьянски грубо ошибся на перехвате мяча, и Александр Исак без помех забил простой гол. Из пределов штрафной Жоэлинтон забил снова - 5:1.

«Ньюкасл» идет на третьем месте, противник не в зоне вылета только из-за хорошей разницы мячей.

Протокол игры  
Вест Хэм1:5Ньюкасл
  6'Уилсон Каллум (0:1)
  13'Жоэлинтон (0:2)
(1:2) Зума Курт40'  
  46'Уилсон Каллум (1:3)
  82'Исак Александр (1:4)
  90'Жоэлинтон (1:5)
Фабьянски ЛукашКерер Тило 63' (Цоуфал Владимир ( 63') Зума КуртАгер НаифЭмерсон Палмиери  42'Соучек Томаш 63' (Ингс Дэнни ( 63') Райс ДекланБоуэн ДжарродПакета ЛукасБенрахма Саид 64' (Корне Максвелл ( 64') Антонио Майкл 63' (Даунс Флинн ( 63'  88')
Запасные: Лансини МануэльОгбонна АнджелоАреола АльфонсКрессуэлл АаронФорнальс Пабло
Поуп НикТриппьер Киран 87' (Манкильо Хави ( 87') Шёр ФабианБотман СвенБёрн Дэн 85' (Таргетт Мэтт ( 85') Лонгстафф ШонГимараэс БруноЖоэлинтон  52'Мёрфи Джейкоб 65' (Уиллок Джо ( 65') Уилсон Каллум 65' (Гордон Энтони ( 65') Сен-Максимен Аллан 65' (Исак Александр ( 65')
Запасные: Ритчи МэттЛасcеллс ДжамалФрейзер РайанДубравка МартинАндерсон Эллиот
05 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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