«Вест Хэм» пропустил пять голов от «Ньюкасла»

В среду «Вест Хэм» и «Ньюкасл» провели отложенный матч седьмого тура Премьер-лиги. Гости достаточно легко победили, забив целую сетку мячей. Хотя началось всё с выстрела Джаррода Боуэна в штангу уже на первой минуте. Ряд подач после стандарта у гостей, и Каллум Уилсон ударом головой открыл счет. Тут же Жоэлинтон оказался сам перед воротами, обвел голкипера и покатил в цель. Хозяева отыграли один гол после подачи углового, вратарь провалился на выходе, и Курт Зума головой вколотил мяч в мишень. Только возобновилась игра, как гости наказали противника за ляп в обороне, и Уилсона вывели на пустые ворота. В концовке Лукаш Фабьянски грубо ошибся на перехвате мяча, и Александр Исак без помех забил простой гол. Из пределов штрафной Жоэлинтон забил снова - 5:1.

«Ньюкасл» идет на третьем месте, противник не в зоне вылета только из-за хорошей разницы мячей.