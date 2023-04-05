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Гол Рэшфорда помог «МЮ» прервать безвыигрышную серию в Премьер-лиге

05 Апреля 2023 • 23:56 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:0
Брентфорд
окончен

«Манчестер Юнайтед» в не самом событийном матче сумел обыграть «Брентфорд». Благодаря этому результату «красные дьяволы» оторвались от «Тоттенхэма».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:0Брентфорд
(1:0) Рэшфорд Маркус27'  
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльМартинес ЛисандроШоу Люк  24' 37' (Маласиа Тирелл ( 37') Мактоминай Скотт  42'Забитцер Марсель 71' (Марсьяль Антони ( 71') Антони 86' (Линделоф Виктор ( 86') Фернандеш Бруну  59'Санчо Джедон 71' (Фред Сантос ( 71') Рэшфорд Маркус
Запасные: Вегхорст ВаутМагуайр ГарриПельистри ФакундоУан-Биссака АаронБатлэнд Джек
Райя ДавидЯнссон ПонтусПиннок ИтанМи БенРасмуссен Мадс 75' (Висса Йоан ( 75') Генри РикоДамсгор Миккель  50' 62' (Шаде Кевин ( 62') Норгор Кристиан  61' 75' (Хикки Аарон ( 75') Йенсен Матиас 62' (Баптист Шендон ( 62') Мбеумо Брайан 62' (Дасилва Джош ( 62') Тони Айвен
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаСтевенс ФинлиСтракоша ТомасГоддос Саман
05 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

В среду «Манчестер Юнайтед» провёл один из своих отложенных поединков. После разочаровывающей игры с «Ньюкаслом» подопечные Эрика тен Хага пытались реабилитироваться перед своими поклонники в поединке с «Брентфордом». Кроме того, «красные дьяволы» наверняка хотели взять реванш за встречу первого круга, когда были разгромлены 0:4. В свою очередь «Брентфорд» и сам стремился победить, ведь перед этим поединком «пчёлы» всего на семь очков отставали от четвёртого «Тоттенхэма», имея как раз игру в запасе.

«Манчестер Юнайтед» с первых минут взял мяч под свой контроль, но толку от этого не было. «Брентфорд» защищался очень компактно и не давал сопернику ровным счётом ничего создавать у своих ворот. Лишь в середине тайма преимущество «МЮ» наконец-то привело к опасному моменту. Антони сделал передачу с края штрафной, и Мактоминай пробил метров с пятнадцати, но получилось выше.

Хозяева продолжали давить и вскоре всё же открыли счёт. «Красные дьяволы» заработали угловой, гости отбились, но после атаки вторым темпом Антони вернул мяч в штрафную, Забитцер сделал скидку головой, и Рэшфорд с близкого расстояния расстрелял ворота. Таким образом, «МЮ» забил в Премьер-лиге впервые с февраля, прервав это ужасную серию!

У «Брентфорда» в свою очередь мяч вообще не держался. «МЮ» продолжал владеть футбольным снарядом и пытался атаковать, правда, «пчёлы» продолжали хорошо защищаться. В итоге на перерыв «красные дьяволы» ушли с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма гости едва счёт не сравняли. Де Хеа, выбивая мяч, попал в Тони, а от того футбольный снаряд отрикошетил, но в створ не попал. Правда, это были лишь эпизод, и «МЮ» после этого продолжил играть во владение. Наставника гостей такой ход событий не устраивал, и по истечении часа игры «Брентфорд» сделал тройную замену, надеясь переломить ход поединка. После этого «пчёлы» чуть прибавили, но всё же де Хеа не беспокоили.

«Манчестер Юнайтед» спокойно вёл матч к победе, не форсируя ход событий и не подпуская соперника к своим воротам. В итоге хозяева так и довели поединок до выигрыша. Для «МЮ» это первая победа в Премьер-лиге с февраля. Благодаря этому результату подопечные тен Хага оторвались от «Тоттенхэма» и закрепились в четвёрке.

В субботу «Манчестер Юнайтед» вновь сыграет дома на этот раз против «Эвертона». «Брентфорд» же в этот же день также на своей арене сыграет с одним из конкурентов «красных дьяволов» «Ньюкаслом».

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
06 Апреля 2023 в 00:10
ну хоть так.
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