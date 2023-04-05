Саа раскритиковал игру Вегхорста за «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о игре нападающего «красных дьяволов» Ваута Вегхорста.

«Может быть, это связано с травмами, но Вегхорст не достаточно хорош в качестве центрального нападающего «МЮ». Он много играет, но вся польза от него сводится к прессингу, и ничего больше. Я не понимаю», – заявил экс-форвард французской сборной, чьи слова приводит Сompare.bet. По словам эксперта, любой футболист «Манчестер Юнайтед» должен прикладывать больше усилий, выделив с хорошей стороны лишь игру Маркуса Рэшфорда.

Напомним, что Ваут Вегхорст присоединился к «красным дьяволам» в этом январе, перейдя из «Бёрнли» на правах аренды. В футболке «манкунианцев» он забил лишь два мяча при трёх ассистах в 19 матчах в рамках всех состязаний.