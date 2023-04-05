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Забитцер пока не определился со своим будущим, в его подписании заинтересованы различные клубы АПЛ

05 Апреля 2023 • 23:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.50 X 4.30 2 6.70
08.04 14:30

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, выступающий за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, пока не решил, где будет играть.

«Красные дьяволы» арендовали австрийца до конца текущего сезона. Сам футболист склоняется к уходу из «Баварии» и всерьёз рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе, однако ещё не принял окончательного решения, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Будущее 29-летнего хавбека должно определиться в ближайшие недели. Отмечается также, что за ситуацией с Забитцером следят другие клубы Английской премьер-лиги.

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Бавария Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
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