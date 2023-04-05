Забитцер пока не определился со своим будущим, в его подписании заинтересованы различные клубы АПЛ

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, выступающий за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, пока не решил, где будет играть.

«Красные дьяволы» арендовали австрийца до конца текущего сезона. Сам футболист склоняется к уходу из «Баварии» и всерьёз рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе, однако ещё не принял окончательного решения, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Будущее 29-летнего хавбека должно определиться в ближайшие недели. Отмечается также, что за ситуацией с Забитцером следят другие клубы Английской премьер-лиги.