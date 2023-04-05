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«Челси» договорился с Лэмпардом

05 Апреля 2023 • 23:41 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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08.04 17:00

Фрэнк Лэмпард должен встать у руля «Челси» до завершения текущего сезона.

Как стало известно ранее, переговоры уже ведутся, 44-летний наставник рад вернуться в клуб. Согласно свежему отчёту журналиста Давида Орнштейна, стороны достигли принципиальной договорённости по условиям сотрудничества. Лэмпард станет исполняющим обязанности главного тренера «Челси» до конца нынешнего сезона. Помогать ему будут ассистенты Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Официально о назначении может быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, что недавно с должности рулевого «Челси» был уволен Грэм Поттер, работавший в клубе с сентября прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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