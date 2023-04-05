Рэшфорд сравнялся по голам за «Манчестер Юнайтед» со знаменитым экс-форвардом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд настиг Энди Коула в списке лучших бомбардиров клуба всех времён.

25-летний футболист отличился в матче против «Брентфорда», отметив своё 121-е взятие ворот в составе «красных дьяволов». Как отмечает Squawka, это повторение показателя знаменитого экс-форварда Энди Коула (выступал за команду с 1995 по 2001 год), также забившего 121 раз. Игроки делят 18-е место в общем зачёте всех времён, который возглавляет Уэйн Руни (253 гола).

Уже скоро Маркус Рэшфорд может настичь своего бывшего наставника Уле Гуннара Сульшера – у норвежца 126 забитых мячей.