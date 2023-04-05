Стали известны планы «Челси» на летнее трансферное окно

Лондонский «Челси» продолжит усиление состава после завершения текущего сезона.

Нынешний сезон складывается для лондонского гранда крайне провально, что уже привело к отставкам Томаса Тухеля и Грэма Поттера. В настоящий момент клуб остаётся без постоянного главного тренера, однако имеет определённые планы на предстоящую трансферную кампанию: как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, приоритет для «Челси» – усиления позиций центрфорварда и опорного полузащитника. В общей сложности лондонцы планируют совершить от трёх до пяти приобретений, что будет зависеть от запросов нового наставника.