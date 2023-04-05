Рэшфорд – второй по голам в топ-5 европейских лигах после ЧМ-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поразил ворота «Брентфорда».

Именно точный удар 25-летнего футболиста позволил «красным дьяволам» выйти вперёд в проходящем сейчас матче Премьер-лиги. Согласно сведениям Opta, в активе Рэшфорда уже 11 забитых мячей в рамках чемпионата с момента возобновления сезона после катарского чемпионата мира – второй показатель в пяти сильнейших европейских лигах. Выше в рейтинге располагается только форвард «Наполи» Виктор Осимхен, забивший 12 голов в Серии А за тот же период.

Следить за ходом матча «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд» можно на портале LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.