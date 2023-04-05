Нагельсманн и Энрике готовы возглавить «Челси» после Лэмпарда

Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике по-прежнему заинтересованы в работе в «Челси».

Согласно заявлениям многочисленных авторитетных ресурсов, в ближайшее время временным наставником «синих» будет назначен Фрэнк Лэмпард. С нового сезона должность займёт уже постоянный рулевой – и клуб продолжает выбирать между Нагельсманном и Энрике. По данным инсайдера Фабрицио Романо, оба специалиста по-прежнему настроены получить работу в лондонском клубе со старта следующей кампании. Переговоры продолжатся в скором времени.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн в марте был уволен из «Баварии», а Луис Энрике зимой покинул пост наставника сборной Испании.