Луис Энрике отшутился после приземления в Лондоне – испанец может возглавить «Челси»

Новым главным тренером «Челси» может стать Луис Энрике. Этот специалист оказался без работы после чемпионата мира – 2022, покинув тренерский мостик в сборной Испании.

В среду Луис Энрике прилетел в Лондон. По прибытии в аэропорт к испанцу подошёл журналист Jijantes. Конечно, представитель СМИ задал вопрос о «Челси», но тренер в ответ лишь отшутился.

«Я родом с Форментеры! Это чудесный райский остров. Если ты исполнишь хаку [танец], я отвечу на твой вопрос», - сказал Энрике.

Напомним, что «Челси» на днях отправил в отставку Грэма Поттера по причине плохих результатов. Команда сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Стало известно, кто возглавит «Челси»