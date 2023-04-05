Тен Хаг: «Я восхищаюсь игрой «Брентфорда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями перед началом матча Премьер-лиги против «Брентфорда».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Брентфорд» – отличная команда, выступающая очень успешно. Я восхищаюсь тем, как играет наш сегодняшний соперник. Будет непросто, но мы должны найти способ победить в этом матче.

Нам потребуются игроки, способные создавать опасность у чужих ворот с помощью дриблинга, нестандартных действий. Это могут делать, например, Антони, Санчо, Рэшфорд и Забитцер», – заявил тен Хаг в предматчевом интервью Sky.

Текстовая трансляция поединка будет представлена на портале LiveResult.