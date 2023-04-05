Инсайдер Романо: «Лэмпард открыт к возвращению в «Челси» до конца сезона»

Наставник Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может вернуться в «Челси».

Как недавно сообщили английские СМИ, лондонский клуб начал переговоры о назначении 44-летнего рулевого в качестве временного главного тренера – соглашение будет рассчитано до июня. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, переговоры уже вышли на продвинутую стадию, и Лэмпард полностью открыт к возвращению. Известно также, что «Челси» по-прежнему планирует провести встречу с Юлианом Нагельсманном и Луисом Энрике, один из которых, как ожидается, позднее займёт пост постоянного тренера команды.