«Челси» начал переговоры с Лэмпардом

Фрэнк Лэмпард вступил в переговоры с руководством лондонского «Челси».

Как уже сообщалось, легендарный экс-полузащитник «синих» рассматривается в качестве временного наставника до конца сезона. По обновлённой информации журналиста Джейкоба Стейнберга, теперь стороны начали переговоры. Лэмпард готов оказать помощь своему бывшему клубу на краткосрочной основе, и о назначении 44-летнего специалиста может быть объявлено уже на этой неделе.

Фрэнк Лэмпард возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год, после чего успел на протяжении года поработать в «Эвертоне». С января рулевой находится без работы.