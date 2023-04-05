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«Челси» начал переговоры с Лэмпардом

05 Апреля 2023 • 20:54 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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08.04 17:00

Фрэнк Лэмпард вступил в переговоры с руководством лондонского «Челси».

Как уже сообщалось, легендарный экс-полузащитник «синих» рассматривается в качестве временного наставника до конца сезона. По обновлённой информации журналиста Джейкоба Стейнберга, теперь стороны начали переговоры. Лэмпард готов оказать помощь своему бывшему клубу на краткосрочной основе, и о назначении 44-летнего специалиста может быть объявлено уже на этой неделе.

Фрэнк Лэмпард возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год, после чего успел на протяжении года поработать в «Эвертоне». С января рулевой находится без работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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