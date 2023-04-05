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Хаверц высказался о возможном уходе из «Челси»

05 Апреля 2023 • 20:24 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
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08.04 16:30

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц ответил на вопрос о своём будущем.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист хотел бы сменить клуб в летнее трансферное окно, а после назначения в «Баварию» Томаса Тухеля в СМИ возникли сведения о возможном воссоединении игрока со специалистом.

«Мой контракт истекает только через два года, я не хочу переходить каждые несколько лет. Мне всё нравится в «Челси», я люблю этот клуб и его болельщиков. У меня не было никаких переговоров с руководством «Баварии» с момента перехода сюда», – сказал в интервью Bild немецкий игрок, стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.

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Челси Бавария Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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