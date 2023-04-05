«Челси» выразил поддержку Лукаку

«Челси», которому принадлежат права на форварда Ромелу Лукаку, поддержал футболиста. Как известно, во вторничном матче Кубка Италии против «Ювентуса» бельгиец столкнулся с проявлением расизма.

«Мы все с тобой, Ром», - говорится в публикации «Челси» в социальных сетях.

Ранее Ромелу Лукаку поддержал «Интер», за который в настоящий момент нападающий выступает на правах аренды. В сезоне 2022/2023 29-летний Лукаку провёл 21 официальный матч, в которых записал на свой счёт шесть голов и один голевой пас на партнёра.

Лукаку высказался после столкновения с расизмом