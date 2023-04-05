Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» выразил поддержку Лукаку

05 Апреля 2023 • 19:23 Комментировать

«Челси», которому принадлежат права на форварда Ромелу Лукаку, поддержал футболиста. Как известно, во вторничном матче Кубка Италии против «Ювентуса» бельгиец столкнулся с проявлением расизма.

«Мы все с тобой, Ром», - говорится в публикации «Челси» в социальных сетях.

Ранее Ромелу Лукаку поддержал «Интер», за который в настоящий момент нападающий выступает на правах аренды. В сезоне 2022/2023 29-летний Лукаку провёл 21 официальный матч, в которых записал на свой счёт шесть голов и один голевой пас на партнёра.

Лукаку высказался после столкновения с расизмом

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.04.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.66 4.20 5.00
Видео
05.04.23 в 22:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ньюкасл Ньюкасл
3.30 3.35 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
19:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выразил поддержку Лукаку
16:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить топ-полузащитника за 40 млн евро
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Проси что угодно»: Молодой вратарь рассказал об интересном случае с Гвардиолой
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ведёт переговоры по продлению контракта с Рейссом Нельсоном
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет подписать звёздного Салаха, но есть проблема 1 слухи
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» пристально наблюдает за Камада, но в борьбе за игрока лидируют другие клубы
14:58 · Англия. Премьер-лига
Холанн вернулся к тренировкам
14:33 · Англия. Премьер-лига
Левандовски: «Когда играл за «Боруссию» Дортмунд, хотел перейти в «Манчестер Юнайтед»
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не собирается возвращать Лэмпарда на долгосрочную перспективу
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё ещё ведёт переговоры с Канте по новому контракту
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выложить 40 миллионов евро за полузащитника «Атлетико»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино не впечатлил проект «Челси» 1
13:35 · Англия. Премьер-лига
Пулишич: «Нам ещё есть за что бороться в этом сезоне» 1
13:08 · Англия. Премьер-лига
«Исполнил мечту» - Пикфорд пригласил больного раком ребёнка потренироваться с ним
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем