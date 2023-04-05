«Арсенал» может купить топ-полузащитника за 40 млн евро

Лондонский «Арсенал» ищет возможности усиления. Пополнить состав команды может полузащитник Сергей Милинкович-Савич, который почти восемь лет играет за итальянский «Лацио».

Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «канониры» могут сделать предложение по Милинковичу-Савичу в летнее трансферное окно. Поскольку контракт серба истекает через год, сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает Сергея в 60 миллионов.

В сезоне 2022/2023 Сергей Милинкович-Савич провёл 37 официальных матчей. В них серб забил семь голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.