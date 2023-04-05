Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» может купить топ-полузащитника за 40 млн евро

05 Апреля 2023 • 16:59 Комментировать

Лондонский «Арсенал» ищет возможности усиления. Пополнить состав команды может полузащитник Сергей Милинкович-Савич, который почти восемь лет играет за итальянский «Лацио».

Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «канониры» могут сделать предложение по Милинковичу-Савичу в летнее трансферное окно. Поскольку контракт серба истекает через год, сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает Сергея в 60 миллионов.

В сезоне 2022/2023 Сергей Милинкович-Савич провёл 37 официальных матчей. В них серб забил семь голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Арсенал Лондон Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.04.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.66 4.20 5.00
Видео
05.04.23 в 22:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ньюкасл Ньюкасл
3.30 3.35 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
16:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить топ-полузащитника за 40 млн евро
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Проси что угодно»: Молодой вратарь рассказал об интересном случае с Гвардиолой
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ведёт переговоры по продлению контракта с Рейссом Нельсоном
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет подписать звёздного Салаха, но есть проблема слухи
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» пристально наблюдает за Камада, но в борьбе за игрока лидируют другие клубы
14:58 · Англия. Премьер-лига
Холанн вернулся к тренировкам
14:33 · Англия. Премьер-лига
Левандовски: «Когда играл за «Боруссию» Дортмунд, хотел перейти в «Манчестер Юнайтед»
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не собирается возвращать Лэмпарда на долгосрочную перспективу
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё ещё ведёт переговоры с Канте по новому контракту
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выложить 40 миллионов евро за полузащитника «Атлетико»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино не впечатлил проект «Челси» 1
13:35 · Англия. Премьер-лига
Пулишич: «Нам ещё есть за что бороться в этом сезоне» 1
13:08 · Англия. Премьер-лига
«Исполнил мечту» - Пикфорд пригласил больного раком ребёнка потренироваться с ним
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Баварии»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мы найдём способ, как доставить проблемы «Арсеналу» 3
Все новости
Рекомендуем