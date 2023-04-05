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«Барселона» хочет подписать звёздного Салаха, но есть проблема слухи

05 Апреля 2023 • 15:46 Комментировать

«Барселона» рассчитывает подписать статусного нападающего в летнее трансферное окно. Как сообщает Catalunya Ràdio, в сфере интересов «сине-гранатовых» находится звёздный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Впрочем, есть проблема – каталонцы могут не потянуть контракт египтянина из-за лимита заработных плат.

Летом Мохамед Салах отпразднует свой 31-й день рождения. Действующий контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Всего за «Ливерпуль» Салах провёл 295 матчей, в которых забил 179 голов и отдал 74 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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