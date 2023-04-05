Стало известно, кто возглавит «Челси»

Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Челси» будет испанец. Как сообщает TodoFichajes, в ближайшие несколько часов лондонцы должны объявить о назначении Луиса Энрике. 52-летний специалист уже находится в Лондоне.

Напомним, что на днях «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера по причине плохих результатов. Исполняющим обязанности рулевого «пенсионера» стал Бруно Сальтор, который входил в штаб Поттера.

Во вторник вечером «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» - 0:0. На текущий момент лондонская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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