«Челси» не собирается возвращать Лэмпарда на долгосрочную перспективу

Лондонский «Челси» не собирается возвращать своего бывшего футболиста Фрэнка Лэмпарда на должность постоянного тренера. По информации от журналиста Тома Родди, «синие» могут разве что пригласить англичанина на пост временного тренера до конца сезона.

Напомним, Лэмпард находится без работы после того, как его в середине кампании уволили из «Эвертона». Фрэнк до этого полтора года возглавлял «Челси», с которым финишировал на четвёртом месте в чемпионате в условиях трансфертного бана.

Фаворитом на пост полноценного тренера «Челси» является Юлиан Нагельсманн, но немецкий специалист может настоять на том, чтобы приступить к работе с начала следующего сезона.