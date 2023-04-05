«Челси» всё ещё ведёт переговоры с Канте по новому контракту

Лондонский «Челси» продолжает вести переговоры со своим полузащитником Н’Голо Канте по поводу нового контракта. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство хочет оставить француза в команде.

Напомним, Канте пропустил большую часть нынешнего сезона из-за различных травм. Даже несмотря на это, «Челси» готов отставить 32-летнего полузащитника, у которого летом заканчивается контракт. Руководство «синих» считает француза настоящим профессионалом, который поможет команде своим опытом в ближайшие годы.

Канте вчера впервые с августа 2022 года вышел в основном составе «Челси», проведя матч против «Ливерпуля» в рамках Английской премьер-лиги. В последних трёх матчах француза за «Челси» командой руководили три разных тренера.