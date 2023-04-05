Почеттино не впечатлил проект «Челси»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался возглавлять лондонский «Челси». По информации от журналиста Бена Джейкобса, аргентинец вёл переговоры с руководством «синих» ещё на более ранних стадиях сезона. Специалиста не впечатлил проект «Челси», поэтому он отказался от работы.

Напомним, что пост тренера «Челси» в данный момент остаётся вакантным после недавнего увольнения Грэма Поттера. Фаворитами на пост нового наставника «пенсионеров» являются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике. Оба специалиста в данный момент находятся без работы.

«Челси» сейчас занимает 11 место в Английской премьер-лиге и рискует выдать свой худший финиш в 21 веке.