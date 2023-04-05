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Пулишич: «Нам ещё есть за что бороться в этом сезоне»

05 Апреля 2023 • 13:35 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Челси
08.04 17:00

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от оставшейся части сезона. Напомним, по ходу нынешней кампании руководство «пенсионеров» уволило уже двух тренеров – Томаса Тухеля и Грэма Поттера.

«Конечно, среди игроков есть определённые разговоры, но нам нужно объединиться. Нам ещё есть за что бороться в этом сезоне. Именно это мы собираемся и сделать», – заявил Пулишич в интервью Football London.

Напомним, Пулишича ранее связывали с возможным уходом из «Челси» грядущим летом. Тем не менее, ситуация может измениться, если новый тренер захочет оставить американца в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Пулишич
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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Promt Roman
05 Апреля 2023 в 15:05
Вылететь пенсы вряд ли сумеют, так что можете чилить, бестолочи.
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