Пулишич: «Нам ещё есть за что бороться в этом сезоне»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от оставшейся части сезона. Напомним, по ходу нынешней кампании руководство «пенсионеров» уволило уже двух тренеров – Томаса Тухеля и Грэма Поттера.

«Конечно, среди игроков есть определённые разговоры, но нам нужно объединиться. Нам ещё есть за что бороться в этом сезоне. Именно это мы собираемся и сделать», – заявил Пулишич в интервью Football London.

Напомним, Пулишича ранее связывали с возможным уходом из «Челси» грядущим летом. Тем не менее, ситуация может измениться, если новый тренер захочет оставить американца в команде.