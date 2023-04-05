«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Баварии»

Защитник национальной сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар может переехать в топ-клуб Английской премьер-лиги. Согласно данным 90min, в подписании контракта с игроком заинтересован «Манчестер Сити».

Потенциальный трансфер футболиста оценивается в 35 миллионов евро. Павар связан контрактными обязательствами с немецким грандом до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 27-летний защитник провел 23 поединка, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. В пассиве французского футболиста четыре желтые карточки.