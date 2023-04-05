Аспиликуэта – об увольнении Поттера: «Нам очень грустно, что всё так сложилось»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера. Напомним, вчерашний матч с «Ливерпулем» «синие» уже проводили во главе Бруно Сальтора, который был назначен временным наставником команды.

«Нам очень грустно, что всё так сложилось. Мы можем только поблагодарить его и пожелать самого наилучшего в следующем клубе. Уверен, в будущем он обязательно достигнет успеха», – цитирует Аспиликуэту журналист Низар Кинселла.

Напомним, Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года. Когда англичанин уходил, его команда располагалась на одиннадцатом месте в чемпионате Англии. Новым тренером «Челси» может стать Юлиан Нагельсманн, ранее работавший в «Баварии».