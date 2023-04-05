У «Челси» осталось два кандидата на роль главного тренера

Лондонский «Челси» отсеял двух главных кандидатов на должность главного тренера. По информации от журналиста Мэтта Лоу, «пенсионеры» теперь выбирают между Юлианом Нагельсманном и Луисом Энрике.

Сегодня с обоими специалистами должны состояться ключевые переговоры. Руководство хочет понять, какой из этих тренеров больше подходит для работы с рассчётом на долгосрочную перспективу.

Нагельсманна несколько дней назад уволили из мюнхенской «Баварии». Луис Энрике, в свою очередь, покинул сборную Испании после чемпионата Испании, когда у тренера закончился контракт с национальной командой.