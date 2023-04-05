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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два известных тренера отказали «Тоттенхэму»

05 Апреля 2023 • 12:04 Комментировать

Бывший наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался от предложения лондонского «Тоттенхэма», рапортует Talksport. Специалист аргументировал свое решение тем, что хочет получить работу в более амбициозном проекте.

Также, как сообщает источник, столичному клубу отказал главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби. Специалист заявил, что не собирается в ближайшее время бросать свою нынешнюю команду.

Напомним, что недавно «Тоттенхэм» отправил в отставку итальянца Антонио Конте. После 29 туров Премьер-лиги лондонский клуб набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн Роберто де Дзерби
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