Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике вылетел в Лондон на переговоры с «Челси». Напомним, специалист является одним из кандидатов на пост наставника «пенсионеров».

По сообщениям от журналиста Мигеля Дилэйни, Энрике уже отправился в Лондон на дальнейшие переговоры с «Челси». Пообщавшись с руководством по видеосвязи, испанец произвёл хорошее впечатление, предоставив проект по развитию молодых игроков.

Отмечается, что Энрике всё равно ещё далёк от назначения на роль тренера «Челси». Ещё одним кандидатом является Юлиан Нагельсманн, которого недавно уволили из «Баварии».