«Тоттенхэм» нацелился на экс-форварда «Барселоны»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны», а ныне футболист «Удинезе» Херард Делофеу, может перебраться в Английскую премьер-лигу. Интерес к нему проявляет лондонский «Тоттенхэм», рапортует Fichajes.

Подписанием Делофеу английский клуб хочет добавить вариативности атакующей линии команды. В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Херард сыграл 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Его трудовое соглашение с клубом из Удине рассчитано до 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского нападающего в 13 миллионов евро.