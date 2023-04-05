«Челси» нашёл форварда в Италии

Нападающий сборной Дании и «Аталанты» Расмус Хёйлунн попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. Согласно данным журналистов Todofichajes, подписать форварда хочет лондонский «Челси».

Стоит отметить, что кроме «пенсионеров» в услугах Хёйлунна заинтересованы «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус». Рыночная стоимость 20-летнего футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Расмус провел 24 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.