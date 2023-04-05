Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужно усиление»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил о необходимости усиления состава команды в летнее трансферное окно.

«Еще перед стартом сезона было понятно, что «МЮ» нуждается в новых сильных игроках. Если кто-то получит травму, то нужна равноценная замена. Тем более, если мы хотим успешно выступать в четырех турнирах», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Ближайший поединок «красные дьяволы» проведут против «Брентфорда». Матч состоится сегодня, 5 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После 27 проведенных матчей «красные дьяволы» набрали 50 очков и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.