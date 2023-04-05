Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужно усиление»

05 Апреля 2023 • 10:46 Комментировать

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил о необходимости усиления состава команды в летнее трансферное окно.

«Еще перед стартом сезона было понятно, что «МЮ» нуждается в новых сильных игроках. Если кто-то получит травму, то нужна равноценная замена. Тем более, если мы хотим успешно выступать в четырех турнирах», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Ближайший поединок «красные дьяволы» проведут против «Брентфорда». Матч состоится сегодня, 5 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После 27 проведенных матчей «красные дьяволы» набрали 50 очков и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.04.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.66 4.20 5.00
Видео
05.04.23 в 22:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ньюкасл Ньюкасл
3.30 3.35 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
12:04 · Англия. Премьер-лига
Два известных тренера отказали «Тоттенхэму»
11:52 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Тухель помог мне сделать большие шаги в карьере»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике вылетел в Лондон на переговоры с «Челси»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на экс-форварда «Барселоны»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган – о матче с «Баварией»: «Обе команды хотят выиграть Лигу чемпионов»
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл форварда в Италии
10:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужно усиление»
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может вернуть Лэмпарда
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл звезду в атаку
10:03 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Нам нужно продолжать играть в футбол и думать о «Челси»
09:55 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Челси» не заслуживает идти на одиннадцатом месте в АПЛ» 1
09:48 · Англия. Премьер-лига
Сальтор объяснил, почему заменил Канте в матче с «Ливерпулем»
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может купить вингера «Ливерпуля» с ценником 75 млн евро
09:41 · Англия. Премьер-лига
Сальтор: «Маунт был доступен на матч с «Ливерпулем», но он только вернулся после травмы»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет купить Хаверца
Все новости
Рекомендуем