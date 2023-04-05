«Челси» может вернуть Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард может вернуться в лондонский «Челси» в качестве временного главного тренера. Его могут назначить до окончания нынешнего сезона, рапортует таблоид The Sun.

Несколько дней назад было объявлено об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера «пенсионеров». И. о. главного тренера команды был назначен его помощник Бруно Сальтор.

Напомним, что ранее Лэмпард уже тренировал «Челси». Он занимал пост наставника «пенсионеров» с 2019 по 2021 год.

После 29 туров чемпионата Англии лондонский коллектив набрал 39 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.