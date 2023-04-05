«Манчестер Юнайтед» нашёл звезду в атаку

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который выступает на правах аренды за лондонский «Челси», находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Этой информацией поделились журналисты портала Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что в подписании португальского форварда лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. По мнению нидерландского специалиста, Фелиш может стать одной из ключевых фигур в нападении манкунианцев.

Аренда Фелиша в «Челси» истекает в конце июня. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Жоау провел девять матчей, отметившись двумя забитыми мячами.