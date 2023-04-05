Кулибали: «Нам нужно продолжать играть в футбол и думать о «Челси»

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера. Временным наставником «синих» пока был назначен бывший ассистент Поттера Бруно Сальтор.

«Мы знаем, что у нас теперь временный тренер. Мы должны продолжать играть в футбол и думать о «Челси». Это сложная ситуация для всех, но мы должны взять ответственность и показывать на поле, что являемся хорошей командой», – заявил Кулибали в интервью Sky Sports.

Новым тренером «Челси» может стать Юлиан Нагельсманн, который пока является фаворитом для руководства. У «синих» также есть варианты с Луисом Энрике и Маурисио Почеттино.