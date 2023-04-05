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Кулибали: «Нам нужно продолжать играть в футбол и думать о «Челси»

05 Апреля 2023 • 10:03 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
08.04 17:00

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера. Временным наставником «синих» пока был назначен бывший ассистент Поттера Бруно Сальтор.

«Мы знаем, что у нас теперь временный тренер. Мы должны продолжать играть в футбол и думать о «Челси». Это сложная ситуация для всех, но мы должны взять ответственность и показывать на поле, что являемся хорошей командой», – заявил Кулибали в интервью Sky Sports.

Новым тренером «Челси» может стать Юлиан Нагельсманн, который пока является фаворитом для руководства. У «синих» также есть варианты с Луисом Энрике и Маурисио Почеттино.

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Челси Калиду Кулибали
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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