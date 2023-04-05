Хаверц: «Челси» не заслуживает идти на одиннадцатом месте в АПЛ»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц оценил перспективы команды в нынешнем сезоне. Немец верит, что «пенсионерам» удастся финишировать в чемпионате выше одиннадцатой строчки.

«Челси» не заслуживает идти на одиннадцатом месте в АПЛ, впереди предстоит сыграть ещё много матчей. Не очень приятно находится на нашей текущей позиции, но мы должны объединиться, для фанатов ситуация тоже неприятная. Тем не менее, у нас также есть и четвертьфинал Лиги чемпионов. Каждый должен согласиться с тем, что ситуация непростая, но нам нужна поддержка болельщиков», – сказал Хаверц вчера вечером в интервью Sky Sports.