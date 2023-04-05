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Хаверц: «Челси» не заслуживает идти на одиннадцатом месте в АПЛ»

05 Апреля 2023 • 09:55 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Челси
08.04 17:00

Нападающий «Челси» Кай Хаверц оценил перспективы команды в нынешнем сезоне. Немец верит, что «пенсионерам» удастся финишировать в чемпионате выше одиннадцатой строчки.

«Челси» не заслуживает идти на одиннадцатом месте в АПЛ, впереди предстоит сыграть ещё много матчей. Не очень приятно находится на нашей текущей позиции, но мы должны объединиться, для фанатов ситуация тоже неприятная. Тем не менее, у нас также есть и четвертьфинал Лиги чемпионов. Каждый должен согласиться с тем, что ситуация непростая, но нам нужна поддержка болельщиков», – сказал Хаверц вчера вечером в интервью Sky Sports.

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Челси Кай Хаверц
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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LMI
05 Апреля 2023 в 10:20
Поему не заслуживает? Вот что за придурковатые пафосные фразы? Так складывается на данный момент, что заслуживаете
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