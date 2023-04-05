Сальтор объяснил, почему заменил Канте в матче с «Ливерпулем»

Временный тренер «Челси» Бруно Сальтор рассказал, почему заменил полузащитника Н’Голо Канте во вчерашнем матче с «Ливерпулем». Напомним, француз впервые с августа вышел в стартовом составе своей команды. За весь поединок хавбек сделал три отбора, создал три шанса и выиграл пять единоборств. На 70-й минуте Канте заменил Конор Галлахер.

«Н’Голо только что вернулся после травмы, поэтому мы делаем всё необходимое, чтобы защитить его от последующих повреждений», – сказал Сальтор на пресс-конференции.

У Канте в конце сезона истекает контракт с «Челси», но ряд авторитетных источников ранее сообщил, что с французом скоро будет подписано новое соглашение.